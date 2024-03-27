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В Челябинске десятилетний мальчик вышел из дома и пропал

В Челябинске пропал десятилетний мальчик

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«Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег)/VK

Волонтеры Челябинска ищут десятилетнего мальчика. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на добровольцев.

По словам волонтеров, ребенок пропал сутки назад после того, как вышел из дома на Новороссийской улице. В день исчезновения он был одет в темно-зеленый свитер, темно-синие штаны, на голове была шапка черного цвета. Рост мальчика – 145 сантиметров, телосложение – худощавое.

В беседе с журналистами источник в правоохранительных органах сообщил, что ребенок на учете не состоит. В последнее время пропавший несколько раз уходил из дома. Родители находили его самостоятельно и не обращались к полиции. Семью характеризуют как «нормальную».

Ранее в Свердловской области сбежавшего из соцучреждения мальчика нашли живым под кроватью в доме его родственников.

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