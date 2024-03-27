Полиция задержала открывшего стрельбу в Санкт-Петербурге

Полиция задержала открывшего стрельбу у ТРЦ «Автопарк» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».

По предварительной информации, клиент шиномонтажа целился из газового пистолета в автослесаря. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Причиной инцидента называют разногласия из-за цен на услуги.

До этого в Санкт-Петербурге студента заподозрили в минировании ТЦ «Лондон Молл».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее появилось видео с одним из подозреваемых в теракте в Подмосковье.