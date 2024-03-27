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В Москве эвакуировали сотрудников и студентов строительного университета

В Москве эвакуировали здание НИУ МГСУ на Ярославском шоссе

На Ярославском шоссе эвакуировали Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Видео с эвакуацией опубликовали очевидцы. На кадрах видно, как из здания выходят люди, а ко входу направляются сотрудники МЧС.

Накануне в столице эвакуировали здание Финансового университета в Москве из-за обнаружения неопознанного предмета возле корпуса вуза, периметр оцепили сотрудники Росгвардии.

Объект обнаружили за пределами территории вуза, «но в непосредственной близости от здания университета», отметили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что в настоящее время главный вход в университет по адресу Ленинградский проспект, д. 49/2 закрыт.

После теракта в «Крокусе» в России участились случаи ложных сообщений о минировании мест массового скопления людей: торговых центров, учебных заведений и больницы, где лежат пострадавшие.

Ранее в Каменске-Уральском в многоэтажном жилом доме нашли гранату.

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