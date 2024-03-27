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В Липецкой области провели обыски у пьяной женщины, оправдывавшей теракт в «Крокусе»

Под Липецком прошли обыски у женщины, поддержавшей теракт в «Крокусе» на стриме

В жилье женщины из Липецкой области провели обыски из-за слов о «Крокус Сити Холле» Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, женщина во время трансляции оправдывала теракт в Москве и призывала к насильственным действиям в отношении людей.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», во время стрима женщина говорила о том, что во время теракта пострадало мало людей. Она сравнила ситуацию с Белгородом, где местные жители страдают из-за обстрелов. Известно, что женщина является матерью участника СВО.

На данный момент проводится проверка. Сама россиянка вину признала и сообщила, что была в состоянии алкогольного опьянения. Она добавила, что если бы перед этим она не употребляла спиртное, не сказала бы подобное.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Мужчины ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли стрельбу по уже собравшимся поклонникам музыкантов. Во время произошедшего пострадали 360 человек.

Ранее в Башкирии стример высказался против скорбящих после теракта в «Крокусе».

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