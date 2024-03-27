Психолог назвала простой способ снизить стресс

Поездки на природу помогут снизить стресс, отвлечься и зарядиться радостными впечатлениями. Об этом в интервью РИАМО рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Надежда Соломанова. Кроме того, по ее словам, отдых за городом способствует нормализации эмоционального фона и восстановлению сил.

«Приятные поездки позволяют сменить обстановку, разнообразить повседневную жизнь, познакомиться с новыми людьми и культурой. Путешествия — источник идей и вдохновения. Они необязательно должны быть далекими и длительными: даже поездка за город поможет отвлечься и зарядиться радостными впечатлениями», — отметила Соломанова.

Также она посоветовала делать на природе позитивные фотографии и пересматривать их, когда потребуется поднять себе настроение.

Как отмечала психолог Людмила Шушкина, снизить уровень тревоги помогает и спорт. По ее словам, это особенно важно для людей, работающих в условиях повышенной эмоциональной нагрузки.

Специалист порекомендовала выбрать для себя подходящий вид физической активности. Это могут быть занятия спортом, танцами, активными видами хобби, йогой, пояснила она.

Ранее психолог перечислила способы снижения стресса на работе.