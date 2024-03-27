В Краснодаре четыре человека подожгли оборудование на ж/д путях

В Краснодаре арестовали четырех человек, подозреваемых в поджоге батарейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УТ МВД РФ по Южному федеральному округу.

Инцидент произошел вблизи платформы «МЖК» Краснодарского края. По версии правоохранителей, мужчины подожгли оборудование, которое обеспечивает работу железнодорожной инфраструктуры. На работу станции это не повлияло.

Мужчин оперативно задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к преступлению.

«Большинство из подозреваемых в поджоге были неоднократно судимы за совершение различных преступлений», – сообщается в публикации.

На данный момент они находятся под арестом. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге задержали 14-летнего подозреваемого в поджоге релейного шкафа.