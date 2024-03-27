Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре четыре человека подожгли оборудование на ж/д путях

В Краснодаре четыре человека задержаны за поджог на железной дороге

close
100%
Depositphotos

В Краснодаре арестовали четырех человек, подозреваемых в поджоге батарейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УТ МВД РФ по Южному федеральному округу.

Инцидент произошел вблизи платформы «МЖК» Краснодарского края. По версии правоохранителей, мужчины подожгли оборудование, которое обеспечивает работу железнодорожной инфраструктуры. На работу станции это не повлияло.

Мужчин оперативно задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к преступлению.

«Большинство из подозреваемых в поджоге были неоднократно судимы за совершение различных преступлений», – сообщается в публикации.

На данный момент они находятся под арестом. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге задержали 14-летнего подозреваемого в поджоге релейного шкафа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами