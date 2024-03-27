В ФСБ предупредили граждан о мошенниках, представляющихся сотрудниками спецслужбы

ФСБ предупредила граждан об участившихся случаях телефонного мошенничества от своего лица. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства.

Спецслужба призвала не верить звонкам от так называемых «сотрудников и следователей ФСБ России» о том, что вы являетесь подозреваемым или обвиняемым. В ФСБ напомнили, что гражданина уведомляют о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) только в письменном виде. Причем такое уведомление вручается лично.

Отмечается, что мошенники нередко используют подменные номера, идентичных номерам телефонов доверия и приемной ФСБ. Для большей убедительности они могут присылать фотографии поддельных удостоверений сотрудника ФСБ в мессенджерах.

В ведомстве предупредили, что сотрудники ФСБ России никогда не присылают гражданам копии своих служебных удостоверений, а также никогда не использует личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений.

До этого россиянка отдала мошенникам 11 млн рублей, чтобы деньги не достались другим аферистам.

Ранее россиянам рассказали о новом виде мошенничества после теракта в «Крокусе».