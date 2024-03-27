Стало известно, кого приняли за сотрудника ФСБ при теракте в «Крокусе»

Мужчина, которого приняли за сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ), оказался строителем. Об этом он рассказал ТАСС.

По информации агентства, мужчина пришел на концерт вместе с дочерью. Они находились на балконе третьего этажа.

«Меня зовут Алексей и никакого отношения к ФСБ или какой-то силовой структуре я не имею <...> Не понимаю, какими словами можно всю эту чушь комментировать», — поделился с агентством мужчина.

Он добавил, что работает в строительной фирме. Мужчина рассказал о нападении террористов на концертный зал, пояснив, что некоторые зрители в первый момент подумали о петардах. Но когда в зал начали забегать люди, стало понятно, что идет вооруженное нападение.

До этого директор Росгвардии Виктор Золотов говорил, что Росгвардия будет мстить за всякое покушение на РФ и россиян.

Он также добавил, что росгвардейцы приложат максимум усилий для приближения победы России.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».