Россиянка отдала мошенникам 11 млн рублей, чтобы деньги не достались другим аферистам

Пожилая женщина из Петербурга хотела спасти деньги от аферистов и перевела 11 миллионов мошенникам. Об этом сообщает «Фонтанка».

Злоумышленники связались с 87-летней пенсионеркой незадолго до Нового года. «Сотрудница» правоохранительных органов рассказала, что неизвестный с помощью доверенности пытается получить доступ к счетам. Спустя время позвонили якобы из банка.

В результате россиянка два месяца общалась с аферистами и обращалась в банки, так как ее убедили в необходимости перевести деньги на «безопасные счета». При этом мошенники вызывали женщине такси и говорили, что за ней следит следователь.

Позже женщина поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. На данный момент преступников ищут.

Ранее в Екатеринбурге женщина лишалась внедорожника и денег, поговорив с мошенниками.