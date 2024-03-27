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Россиянка отдала мошенникам 11 млн рублей, чтобы деньги не достались другим аферистам

В Петербурге 87-летняя пенсионерка отдала мошенникам 11 млн рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

Пожилая женщина из Петербурга хотела спасти деньги от аферистов и перевела 11 миллионов мошенникам. Об этом сообщает «Фонтанка».

Злоумышленники связались с 87-летней пенсионеркой незадолго до Нового года. «Сотрудница» правоохранительных органов рассказала, что неизвестный с помощью доверенности пытается получить доступ к счетам. Спустя время позвонили якобы из банка.

В результате россиянка два месяца общалась с аферистами и обращалась в банки, так как ее убедили в необходимости перевести деньги на «безопасные счета». При этом мошенники вызывали женщине такси и говорили, что за ней следит следователь.

Позже женщина поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. На данный момент преступников ищут.

Ранее в Екатеринбурге женщина лишалась внедорожника и денег, поговорив с мошенниками.

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