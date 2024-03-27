В Крыму возбудили дело в отношении женщины за призыв нападать на военных

Жительницу Судака подозревают в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

По версии правоохранителей, 40-летняя крымчанка публиковала сообщения, в которых призывала к насильственным действиям в отношении военнослужащих.

В отношении жительницы Судака возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета. Если вина россиянки будет доказана, она может получить срок до пяти лет.

На данный момент крымчанка находится под подпиской о невыезде. Специалисты проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали призывавшего нападать на русских мужчину.