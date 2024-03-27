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Американский журнал озвучил последствия обрушения моста в Балтиморе

Newsweek: потери из-за обрушения моста в Балтиморе составили $9 млн ежедневно

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Harford County MD Fire & EMS/Reuters

Убытки от приостановки работы одного из крупнейшего в США порта в Балтиморе после обрушения моста составляют около $9 млн ежедневно. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Порт Балтимор — один из крупнейших в США. Как отметил журнал, этот порт обеспечивает более 15 тыс. рабочих мест и приносит доход в размере $2,6 млрд ежегодно.

Эксперт Сиракузского университета в штате Нью-Йорк Патрик Пенфилд отметил, что остановка деятельности порта из-за инцидента 26 марта приведет к серьезным нарушениям цепочек поставок на восточном побережье США.

Пенфилд пояснил, что многие производственные компании используют порт в Балтиморе для перевозки материалов. Он не отрицает, что закрытие компаниям придется перенаправлять грузы в другие места, например в порт Нью-Йорка и Нью-Джерси или Саванны в штате Джорджия. Но изменения логистики могут занять не менее двух недель, предупредил он.

В конце концов полностью оценить эффект от закрытия порта Балтимора можно будет после того, как быстро власти смогут отремонтировать мост, заключил журнал.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушился после того, как в его опору врезался контейнеровоз Dali. В тот момент по мосту ехали автомобили, в том числе тягач. К месту происшествия были направлены аварийно-спасательные службы, в том числе береговая охрана и пожарная часть. Движение в районе проиcшествия полностью перекрыли, транспорт направляют в объезд через соседний тоннель или через город.

Ранее часть железнодорожного моста обрушилась в Казахстане во время движения грузового состава.

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