На пассажира, заявившего в аэропорту об «опасных предметах в сумке», завели уголовное дело

Пассажир рейса »Санкт-Петербург — Москва» у выхода на посадку в аэропорту Пулково заявил, что у его друга в ручной клади есть «опасные предметы», после чего на место приехали оперативные службы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации источника, ручную кладь осмотрели, но не нашли ничего подозрительного. В отношении 48-летнего мужчины завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

25 марта сообщалось, что в аэропорту Волгограда пришлось посадить самолет, который летел из Москвы в Стамбул. Воздушное судно посадили раньше из-за неадекватного пассажира. Мужчину сняли с рейса и передали полиции.

А 24 марта в аэропорту Шереметьево задержали женщину, сообщившую о бомбе в рюкзаке. Представитель правоохранительных органов рассказали, что сумку задержанной проверили и не нашли никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что в отношении автора скандальных постов о «Крокусе» возбуждено уголовное дело.