Российская школьница рассылала сообщения о теракте ради шутки

В Новосибирске правоохранители нашли девочку, которая, предположительно, рассылала сообщения о терактах. Об этом сообщает Atas.info со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По версии правоохранителей, девочка рассылала сообщения с анонимного аккаунта. При этом в тексте содержались ложные сведения.

«Установлено, что сообщения девушка распространяла с целью личного развлечения», – рассказали в МВД.

В беседе с сотрудниками ведомства девочка раскаялась и заявила, что больше никогда не повторит такую ошибку.

На данный момент правоохранители продолжают проверку и проведение необходимых мероприятий.

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