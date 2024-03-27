Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Интерпол не стал комментировать тему поддержки РФ после теракта в «Крокусе»

Интерпол отказался от комментариев на тему помощи РФ по теракту в «Крокусе»

close
100%
Edgar Su/Reuters

Интерпол не стал комментировать, почему организация решила предложить помощь РФ после теракта в «Крокус Сити Холле», но воздержалась от подобных предложений после подрыва «Северных потоков». Об этом сообщает РИА Новости.

«Обратите внимание, что организация не дает комментарии по поводу конкретных дел или отдельных лиц», — заявили журналистам в пресс-службе Международной организации уголовной полиции.

В Интерполе также воздержались от реплик по поводу того, располагали ли они данными о готовящемся теракте в Подмосковье.

Инцидент в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

По данным на 27 марта, в результате случившегося пострадали порядка 360 человек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле», чтобы не «остаться за бортом».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами