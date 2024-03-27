Интерпол не стал комментировать тему поддержки РФ после теракта в «Крокусе»

Интерпол не стал комментировать, почему организация решила предложить помощь РФ после теракта в «Крокус Сити Холле», но воздержалась от подобных предложений после подрыва «Северных потоков». Об этом сообщает РИА Новости.

«Обратите внимание, что организация не дает комментарии по поводу конкретных дел или отдельных лиц», — заявили журналистам в пресс-службе Международной организации уголовной полиции.

В Интерполе также воздержались от реплик по поводу того, располагали ли они данными о готовящемся теракте в Подмосковье.

Инцидент в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

По данным на 27 марта, в результате случившегося пострадали порядка 360 человек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле», чтобы не «остаться за бортом».