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Пропавший у берегов Чили моряк из Геленджика вышел на связь

Пропавший в Чили российский яхтсмен Елагин отправил свои координаты

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Виталий Елагин/VK

Пропавший у берегов Чили капитан Виталий Елагин из Геленджика вышел на связь. Об этом в Telegram-канале яхтсмена написала его девушка Юлия.

По ее словам, мужчина отправил свои координаты другому судну и попросил по радиосвязи экипаж передать сообщение своей возлюбленной. Береговая охрана решает, какие меры принять для спасения яхтсмена, отметила она.

Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин, который отправился в 2023 году в кругосветное морское путешествие, пропал у берегов Чили. Как рассказал «Газете.Ru» его друг Алексей Чванов, у путешественника не работал определитель координат и устройство для передачи сообщений, а на связь он не выходил с 19 марта. В поисках Елагина задействованы МЧС Чили, береговая охрана, ВМС и ВВС.

Юлия сообщила, что 18 марта у Елагина порвался парус. Чванов уточнил, что в поисках участвует флотилия компании RUSARC. Он пояснил, что у Елагина на борту есть запас еды и воды на несколько месяцев.

Ранее друзья пропавшего в Колумбии россиянина назвали четыре версии его исчезновения.

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