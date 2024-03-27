В больнице под Волгоградом мужчину после реанимации оставили в коридоре без одежды

В Волгоградской области в коридоре медучреждения заметили мужчину без одежды и одеяла. Об этом сообщает V1.ru.

Инцидент произошел в Городищенской ЦРБ. По словам местных жителей, россиянина принесли на рентген из реанимации. Мужчину оставили в коридоре.

«Так он пролежал в коридоре примерно полчаса или даже больше и трясся от холода, при этом дверь на балкон была открыта», — поделились очевидцы.

Позже пациента укрыли одеялом, но это, как сообщили находившиеся рядом люди, произошло со скандалом.

В самой больнице ситуацию не прокомментировали. В приемной главного врача сослались на то, что в момент звонка он был занят.

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