В МВД рассказали, откуда чаще всего воруют дистанционно у москвичей

Начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов в ходе выступления в Мосгордуме рассказал, что большая часть дистанционных хищений в Москве происходит с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Баранова, в 2023 году количество преступлений с использованием информационных технологий выросло на 20% и составило более 45% всех уголовных преступлений.

«Эта динамика обусловлена ростом количества] дистанционных хищений, большинство из которых совершается с территории Украины», — пояснил глава столичного главка МВД.

До этого портал «МВД Медиа» сообщал, что в Красноярске полицейские закончили расследование уголовного дела по статье «Кража» в отношении 43-летнего местного жителя, которого обвиняют в хищении крупной суммы из салона большегруза. Мужчина обыскал салон и обнаружил в ящике для перчаток 100 тыс. рублей.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.