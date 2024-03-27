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Задержан замначальника Северо-Кавказской ж/д

РИА Новости: задержан замначальника Северо-Кавказской железной дороги

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Depositphotos

Правоохранители задержали заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по подозрению в присвоении себе, предварительно, 600 млн рублей при реконструкции Крымского узла. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

СКЖД является филиалом «Российской железной дороги».

Отмечается, что присвоенные средства были выделены на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция Крымского узла на СКЖД. Первый этап».

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», подозреваемого заключили в следственный изолятор на два месяца. Имя чиновника не приводится.

В СКЖД не захотели комментировать эту историю, уточнили в агентстве.

Накануне сообщалось, что чиновников из Минэкономразвития задержали за вымогательство 70 млн рублей, они пытались завладеть 50% акций предприятия в Минводах.

Ранее на оборонном предприятии Подмосковья двух сотрудников заподозрили в получении взятки в размере 13 миллионов рублей.

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