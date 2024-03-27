Число пострадавших в теракте в «Крокусе» возросло

Число пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 360 человек. Об этом сообщили ТАСС в центре медицины катастроф.

Источник отметил, что в числе пострадавших 11 детей.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Позже четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение. В МВД Таджикистана сообщали, что один из предполагаемых террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», Шамсиддин Фаридуни приехал в Москву всего шесть месяцев назад.

Вечером 25 марта президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсудил теракт. Он согласился, что нападение было совершено «руками радикальных исламистов», однако президент вновь заявил об «украинском следе».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».