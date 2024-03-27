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На Украине призвали готовиться к дефициту электроэнергии

Гендиректор Yasno Коваленко: Украина может испытать дефицит электроэнергии летом

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Уже летом на Украине может возникнуть дефицит электричества из-за повреждений, полученных энергосистемой в марте. Об этом в эфире украинского телеканала ТСН заявил гендиректор энергетической компании Yasno.

«Из-за российской массированной атаки по объектам энергетики 22 марта на Украине этим летом может возникнуть дефицит электроэнергии. Ведь при обстреле было повреждено большое количество объектов генерации», — объяснил Коваленко.

По словам главы компании, атака поразила множество ТЭЦ, объект гидрогенерации, а также сетевые узлы «Укрэнерго», трансформаторы и другое оборудование. Все это уменьшает способности украинской энергосистемы к генерации электричества и его передаче, а устранение последствий обстрелов займет месяцы.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества.

Одна только ДнепроГЭС обеспечивала более 10% суточного распределения электроэнергии Украины.

Ранее в России заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины.

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