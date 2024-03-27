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Эксперты рассказали, как отучить ребенка от гаджетов

ОСН: чтобы ребенок отвык от смартфона, нужно найти интересную альтернативу

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Pixabay

Зависимость ребенка от гаджетов чревата проблемами с умственным развитием и физическим здоровьем. Так, обучение через экран искажает у детей реальную картину мира, формирует сложности в общении с людьми и вниманием, а также приводит к потере интереса к учебе. Чтобы отучить ребенка от смартфона, в первую очередь нужно подать ему позитивный пример, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Так как дети часто копируют поведение взрослых, важно самому как можно реже «зависать» в телефоне, показывая, что есть и другие интересные занятия – чтение, настолки, рисование и так далее.

Кроме того, ребенка важно с детства приучать к домашней работе – уборке, готовке или уходу за питомцами. К слову, домашние животные могут здорово отвлечь ребенка от гаджетов, научить его ответственности. За хорошо выполненные задания по дому детей нужно хвалить.

Помочь ребенку избавиться от телефонной зависимости могут интересные альтернативные занятия. К примеру, его можно записать в спортивную секцию или творческий кружок. Если он играет в игры, то можно записать его на футбол и начать ходить с ним на матчи.

Специалисты также советуют вести строгие правила о гаджетах для всей семьи. К примеру, запретить брать в руки телефон за столом или во время прихода гостей.

Полностью отбирать у ребенка гаджет нельзя, так как в наше время это важная часть жизни. Следует лишь ограничить время на их использование, считают специалисты – например, выделять на планшет не более часа в день.

Напомним, блогеры и пользователи соцсетей также считают, что помочь справиться с зависимостью от телефона помогает переход на черно-белый дисплей.

Ранее ученые назвали главный фактор зависимости людей от телефонов.

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