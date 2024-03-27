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Психиатр призвал соблюдать информационную гигиену во время потрясений в обществе

Психиатр Шуров: людям не следует превращаться в поглотителей плохих новостей

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Во время потрясений в обществе важно сохранять душевное равновесие и не поддаваться панике, считает врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров. Он призвал россиян соблюдать информационную гигиену и не превращаться в поглотителей негативных новостей.

Если с утра до вечера поглощать контент, посвященный жестоким событиям, то человек будет терять надежду и думать только о плохом, отметил специалист.

«Чего бы в мире ни происходило, есть крыша над головой, профессия, близкие люди, которые поддерживают, нормальный уровень здоровья — зачем разгонять в голове информацию, что все плохо и будет хуже», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Шуров напомнил, что принятие плохих событий человеком делится на пять фаз: отрицание или шок, гнев, торг, депрессия и принятие. Каждую из них следует проживать, разрешая себе испытывать соответствующие эмоции, подчеркнул врач. Пи этом нужно стараться помочь себе и не впасть в панику, добавил он.

Помощь заключается в соблюдении информационной гигиены, при которой тяжелые новости человек фильтрует. Так, психиатр советует не начинать утро с чтения и просмотра новостей, а также воздержаться от этого непосредственно перед сном. Использовать гаджет для потребления информации рекомендуется не более одного-двух часов в день.

Напомним, детские психологи также советуют говорить с детьми о больших трагедиях в обществе, стараясь вызвать у них эмпатию к жертвам, но не перегружая их жуткими подробностями происшествий.

Психолог ранее назвал простой способ справиться с тревожностью.

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