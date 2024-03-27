Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы симптомы опасной болезни, которую переносят клещи

Врач Демьяновская: клещевой боррелиоз можно спутать с простудой

close
100%
Global Look Press

Клещи могут переносить боррелиоз (болезнь Лайма), симптомы которого на начальных этапах могут напомнить простуду. Об этом Life рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, у заболевшего могут появиться утомляемость, головная боль и головокружение, мышечная слабость, боль в суставах.

«Может повышаться температура. Однако распознать болезнь на ранней стадии можно: если ухудшение самочувствия появляется в сочетании со специфическим красным пятном в месте укуса, то это грозный признак», — отметила эксперт.

Врач добавила, что при своевременной диагностике заболевание можно успешно вылечить. Однако если боррелиоз не получится обнаружить вовремя, человеку могут угрожать необратимые осложнения — поражение суставов, нервной системы, сердца.

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули до этого говорил, что самым опасным заболеванием, которые переносят клещи, является энцефалит (воспаление мозговой оболочки). Если человек заразился энцефалитом, то среди первых симптомов у него наблюдаются лихорадка, высокая температура, головная боль, плохой сон. При более тяжелых случаях поражаются головной и спинной мозг.

Ранее россиянам напомнили о приближении сезона клещей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами