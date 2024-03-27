Названы симптомы опасной болезни, которую переносят клещи

Клещи могут переносить боррелиоз (болезнь Лайма), симптомы которого на начальных этапах могут напомнить простуду. Об этом Life рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, у заболевшего могут появиться утомляемость, головная боль и головокружение, мышечная слабость, боль в суставах.

«Может повышаться температура. Однако распознать болезнь на ранней стадии можно: если ухудшение самочувствия появляется в сочетании со специфическим красным пятном в месте укуса, то это грозный признак», — отметила эксперт.

Врач добавила, что при своевременной диагностике заболевание можно успешно вылечить. Однако если боррелиоз не получится обнаружить вовремя, человеку могут угрожать необратимые осложнения — поражение суставов, нервной системы, сердца.

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули до этого говорил, что самым опасным заболеванием, которые переносят клещи, является энцефалит (воспаление мозговой оболочки). Если человек заразился энцефалитом, то среди первых симптомов у него наблюдаются лихорадка, высокая температура, головная боль, плохой сон. При более тяжелых случаях поражаются головной и спинной мозг.

Ранее россиянам напомнили о приближении сезона клещей.