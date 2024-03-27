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В Москве пять человек госпитализировали после ДТП с иномарками

В Москве пять человек пострадали в ДТП

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Телеграм-канал «Госавтоинспекция Москвы»

Жители Москвы попали в больницу после аварии на востоке столицы. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел на улице Сталеваров. Автомобиль марки Suzuki врезался в две иномарки, после чего наехал на мачту городского освещения.

Во время аварии пострадали пять человек, среди них — несовершеннолетний. Все они находились в одной из сбитых машин. Приехавшие на место медики направили людей в медицинские учреждения. О состоянии пассажиров и их травмах не сообщается.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Специалисты проводят проверку.

Ранее в Подмосковье грузовик столкнулся с семью машинами.

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