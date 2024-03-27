Юрист объяснила, когда работника могут уволить за опоздание

Сотруднику может грозить увольнение, если он опоздает на работу более чем на четыре часа. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

Она уточнила, что перед расторжением трудового договора работодателю нужно будет разобраться, почему работник пришел позже, потому что это могут быть уважительные причины. К ним, например, относятся болезни работника или его членов семьи, чрезвычайные обстоятельства и не только.

По словам юриста, сотруднику лучше своевременно предупреждать руководителя об опоздании.

«Если человек опаздывает на работу на значительное время, скажем, больше 30 минут, то, конечно, реабилитирующим фактором будет своевременное предупреждение руководителя или работодателя о том, что работник задерживается либо не может прийти вовремя по каким-то причинам. Последние могут быть абсолютно различные», — заключила Рыбакова.

Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова до этого говорила, что руководитель может уволить сотрудника, работающего на удаленке, если он не будет отвечать на рабочие вопросы более двух дней подряд.

Ранее стало известно, могут ли работника уволить за частые больничные.