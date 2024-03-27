Россиянам рассказали, как весной защититься от опасных клещей

С весенним потеплением от спячки пробуждаются клещи, которые представляют наибольшую опасность для человека с апреля по май — это время эндемии, рассказал врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули. При контакте с клещом нужно обязательно пролечиться, даже если укус обнаружить не удалось, подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.

В период с апреля по май только что проснувшиеся клещи голодные и поэтому часто кусаются, отметил эксперт. Самым распространенным заболеванием, которое они передают, он назвал болезнь Лайма или боррелиоз, а самым опасным — клещевой энцефалит (воспаление мозговой оболочки).

Если человек заразился энцефалитом, то среди первых симптомов у него наблюдаются лихорадка, высокая температура, головная боль, плохой сон. При более тяжелых случаях поражаются головной и спинной мозг.

При боррелиозе (болезни Лайма) также повышается температура и появляется эритема — кольцевидное красное пятно на коже.

«Обязательно нужно страховать себя и при укусе клеща вводить иммуноглобулин. Считается, что даже при наползании клеща человек должен пропить антибиотики», — подчеркнул врач.

Если клещ попал на кожу, нужно обратиться к врачу даже в случае отсутствия укуса, насекомое при этом следует сдать в лабораторию.

Чтобы обезопасить себя, при выезде на природу нужно обязательно надевать закрытую одежду, подчеркнул Бартули. Он также посоветовал использовать аэрозоли, отпугивающие насекомых.

Напомним, врачи отмечают, что в России сезон клещей длится с апреля по сентябрь. При выездах на природу рекомендуется надевать высокую обувь, свитер с высоким горлом и головной убор.

Ветеринар ранее объяснил, как защитить домашних животных от укусов лещей.