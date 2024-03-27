Россиянам рассказали, какая информация в соцсетях может оттолкнуть работодателя

Работодатели могут изучать страницы соискателей в социальных сетях, чтобы лучше узнать их, при этом некоторая информация, например, пессимистичные публикации и фотографии в неподобающем виде, может их оттолкнуть. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Она отметила, что руководство также может интересовать то, в каких группах состоит потенциальный сотрудник.

«Если речь про какие-то радикальные организации, это может очень сильно отпугнуть. Также компании обращают внимание на высказывания соискателя и тональность публикаций, то есть она больше позитивная или негативная», — сказала эксперт.

По ее словам, насторожить может и то, что соискатель размещает у себя на странице публикации из встроенных в соцсеть игр в рабочее время.

«Сегодня многие просто заводят фейковую страницу, которую называют по-другому. И тихо где-то что-то комментируют. А со своего аккаунта, где реальные имя и фамилия, ничего не размещается. Но сейчас есть такие технологии, которые позволяют отследить любой цифровой след каждого человека», — заключила Лоикова.

В начале марта Зулия Лоикова говорила, что спортивный костюм, футболка, короткое платье или мини-юбка являются неподходящими для собеседования предметами одежды. Она подчеркнула, что одежда создает неисправимое первое впечатление о кандидате.

Ранее HR-специалист дала советы, которые помогут не нарваться на мошенников при поиске работы.