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В Алтайском крае всю ночь искали ребенка, который тем временем уснул в магазине

В Алтайском крае пропавшую девочку обнаружили спящей в магазине

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Pixabay

В Алтайском крае нашли ребенка, которого искали волонтеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел в селе Завьялово. Накануне появилась информация о 11-летней девочке, которая ушла из дома в 19:00 и не вернулась. В последний раз ее видели около местного супермаркета.

Волонтеры приступили к поискам. Найти ребенка удалось в одном из магазинов населенного пункта. По словам очевидца, девочка зашла в торговую точку и там уснула. Работники не заметили человека, поэтому ушли домой, перед этим заперев пропавшую.

Ребенка обнаружили только утром. Она спала в магазине.

Ранее в Челябинске кот спустя три года вернулся домой.

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