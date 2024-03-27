Несколько летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

В Сочи из-за непогоды несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту в соответствии с графиком. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани города.

В Сочи второй день наблюдается дождь, гроза и усиление ветра. Аэропорт работает по фактической погоде, но решение о посадке или направлении на запасной аэродром принимает экипаж того или иного воздушного судна.

«В настоящий момент на запасные аэродромы направились несколько воздушных судов разных авиакомпаний», — сообщили в организации.

Специалисты воздушной гавани усилили службы оперативного обслуживания пассажиров и самолетов. Пассажирам порекомендовали следить за временем вылета. Соответствующую информацию можно найти на электронных или онлайн-табло. По всем вопросам клиенты могут обратиться на горячую линию своей авиакомпании.

Ранее три аэропорта Москвы отменили и задержали не менее 38 рейсов.