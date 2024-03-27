Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

Несколько самолетов отправились на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи

close
100%
Shutterstock

В Сочи из-за непогоды несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту в соответствии с графиком. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани города.

В Сочи второй день наблюдается дождь, гроза и усиление ветра. Аэропорт работает по фактической погоде, но решение о посадке или направлении на запасной аэродром принимает экипаж того или иного воздушного судна.

«В настоящий момент на запасные аэродромы направились несколько воздушных судов разных авиакомпаний», — сообщили в организации.

Специалисты воздушной гавани усилили службы оперативного обслуживания пассажиров и самолетов. Пассажирам порекомендовали следить за временем вылета. Соответствующую информацию можно найти на электронных или онлайн-табло. По всем вопросам клиенты могут обратиться на горячую линию своей авиакомпании.

Ранее три аэропорта Москвы отменили и задержали не менее 38 рейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами