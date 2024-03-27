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Генпрокурор Краснов сообщил, куда наведен надзор ведомства

«Ъ»: генпрокурор Краснов рассказал, что надзор наведен на конкретные цели

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

После ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле» перед российским правоохранительными органами стоит важная задача – ужесточить борьбу с терроризмом. Президент России Владимир Путин, генеральный прокурор Игорь Краснов и директор ФСБ Александр Бортников выразили свою готовность к более активным действиям в данном направлении, пишет издание «Коммерсантъ».

Одним из ключевых аспектов является выявление и предотвращение террористических актов на ранних стадиях, чтобы не допустить их осуществления. Александр Бортников уверен, что исполнители в «Крокус Сити Холле» ожидали похвалы и поощрения за свои жестокие действия.

Краснов рассказал, что прокуратуре поручено обеспечивать законность содержания задержанных и подозреваемых, а также защищать права граждан, особенно уязвимых групп населения. Особое внимание уделяется защите несовершеннолетних от попыток заманивания их на путь преступности, включая террористическую деятельность.

Ранее Краснов назвал подрыв «Севпотоков» терактом.

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