Россиянам рассказали о новом виде мошенничества после теракта в «Крокусе»

Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил РИА Новости, что опубликованные данные пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» могут быть использованы мошенниками для создания фейковых личных страниц в соцсетях или мессенджерах.

По словам Кузьменко, публикация списка имен пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» упрощает работу мошенников при создании фейковых страниц.

Эксперт отметил, что, используя открытые данные, аферисты могут создавать качественные копии страниц пострадавших в социальных сетях или группах в мессенджерах и использоваться их для сбора средств. При этом жертвы обмана, проверив имена из социальных сетей, действительно смогут убедиться, что то или иное имя находится в официальном списке пострадавших.

До этого в пресс-службе Росгвардии заявили, что количество звонков с призывами совершения терактов в России увеличилось.

26 марта сообщалось, что мошенники после теракта в «Крокусе» стали представляться жертвами и с помощью фишинговой рассылки по сбору средств для пострадавших также обманывают людей на деньги.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар.

Ранее россияне столкнулись с психической атакой в Telegram после теракта в «Крокусе».