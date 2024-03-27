Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии, который отмечается 27 марта. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Главы государства выразил им благодарность за мужество, верность Родине и славным ратным традициям. Кроме того, он поблагодарил этих людей за их вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России.

Как обратил внимание российский лидер, Росгвардия решает значимые и ответственные задачи. Речь идет о борьбе с преступностью, терроризмом, экстремизмом, охране и защите важнейших стратегических, в том числе промышленных, инфраструктурных, транспортных объектов, а также эффективном контроле в сфере оборота оружия, уточнил он.

Путин также отметил, что в основе высокого авторитета Росгвардии — уважение людей и понимание того, как значима эта профессия. Он выразил уверенность, что Росгвардия «и впредь будет делать все, чтобы оправдать и укрепить это доверие общества».

«Желаю вам новых успехов, всего самого доброго вашим семьям, родным и близким», — добавил президент.

Ранее Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока в специальной военной операции.