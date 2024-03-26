Российского шестиклассника арестовали за покушение на теракт

В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд на два месяца арестовал школьника 2009 года рождения и совершеннолетнего мужчину по подозрению в поджоге батарейного шкафа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Из материалов суда следует, что инцидент произошел 24 марта на железнодорожной станции «Удельная» Выборгского района: злоумышленники попытались совершить покушение на террористический акт, а именно поджечь батарейный шкаф, но не довели начатое до конца, так как боялись, что из заметят.

Фигурантов задержали 25 марта. Их поместили под стражу на два месяца, до 25 мая. Обвинение подозреваемым не предъявлялось.

Ранее в Саратовской области студентов отправили в колонию за попытку диверсии на ж/д.