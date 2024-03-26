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Опубликован обновленный список погибших в теракте в «Крокусе»

МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в «Крокусе» из 120 фамилий

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«Росдетцентр»

МЧС обнародовало новый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Он опубликован на сайте ведомства.

По состоянию на 20:00 мск в перечне числятся 120 фамилий. Данные людей установили по результатам судебно-медицинских исследований. Список будет дополнять.

До этого стали известны подробности побега исполнителей теракта в «Крокусе». Одни исламисты без помощи не смогли бы подготовить теракт в «Крокус Сити Холле», заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Всего в результате теракта погибли не менее 139 человек, 182 получили травмы.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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