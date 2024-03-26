Бастрыкин: число погибших в «Крокусе» выросло до 139 человек

Число погибших в «Крокусе» выросло до 139 человек, опознаны 75. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на совещании у президента Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Травмы различной степени тяжести получили 182 человека, всем им оказывается медицинская помощь.

«В результате нападения погибли 139 человек, из них сегодня опознано 75. Среди погибших — трое детей. Опознания погибших продолжаются», — говорится в сообщении.

Председатель СК также рассказал, что в ходе следствия была установлена полная хронология событий теракта.

Вечером 22 марта российские спецслужбы сообщили, что неизвестные начали стрелять по посетителям «Крокус Сити Холла» в Красногорске. По версии следствия, четверо вооруженных перед выступлением группы «Пикник» начали стрельбу по посетителям в фойе, затем продолжили нападение внутри площадки и подожгли здание.

Преступники пытались скрыться на автомобиле. Их задержали утром 23 марта на территории Брянской области. Всего по делу в настоящее время проходят восемь фигурантов.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».