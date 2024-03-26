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Бывший бойфренд женщины украл из ее дома унитаз после расставания

Mirror: американка пожаловалась, что экс-бойфренд украл из ее дома унитаз

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Женщина из США рассказала, что бывший бойфренд после расставания украл из ее дома унитаз, пишет Mirror.

По словам американки, она рассталась со своим парнем, так как не видела в нем надежного спутника. Мужчина, рассказала женщина, не платил по своим счетам и не оставлял чаевые в ресторанах, что настораживало ее.

После расставания американка ждала, когда мужчина соберет свои вещи, и уснула в комнате. Очнувшись, она с удивлением обнаружила, что в доме пропал унитаз.

«Он украл мой туалет. Он лицензированный сантехник, поэтому знал, что делает», — уверена женщина.

Хозяйка дома добавила, что какое-то время ей пришлось пользоваться туалетом в кафе, которое находится неподалеку. Но вскоре женщина договорилась с другим сантехником, чтобы тот поставил новый унитаз.

Ранее в соцсетях осудили блогершу, сделавшую на лбу татуировку с именем бойфренда.

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