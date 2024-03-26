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Стали известны районы Стамбула, где проживали обвиняемые в теракте в «Крокусе»

Yetkinreport: исполнители теракта в «Крокусе» жили в центре Стамбула

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Shadati/Global Look Press

Двое обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» во время поездок в Стамбул жили в отелях в центральных районах Стамбула. Об этом сообщает портал Yetkinreport.

Издание уточнило, что речь идет о таких престижных районах, как Фатих или Шишли.

В публикации обратили внимание, что пока не ясно, чем фигуранты занимались до вылета в Россию.

По данным портала, Шамсиддин Фаридуни прибыл в Стамбул из Москвы 20 февраля, на следующий день он заселился в отель в районе Фатих. Подозреваемый покинул отель 27 февраля и лишь 2 марта вернулся в российскую столицу.

26 марта Басманный суд Москвы отправил под арест Алишера Касимова — восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным следствия, он сдал квартиру Шамсиддину Фаридуни — главному из группы террористов, напавших на концертный зал.

До этого в ФСБ сочли, что исламисты сами не смогли бы подготовить теракт в «Крокусе».

Ранее Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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