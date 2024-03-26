Педофил из Татарстана развратил четырех девочек

В Калуге жителя Республики Татарстан признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Правоохранители установили, что летом 2022 года 56-летний мужчина развратил четырех девочек в селе Ворсино Боровского района.

Суд приговорил педофила к девяти годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также мужчина обязан выплатить по 150 тыс. рублей компенсации морального вреда каждой из потерпевших.

Ранее в Москве иностранец-педофил изнасиловал шестерых детей и получил пожизненный срок.