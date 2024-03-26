Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Педофил из Татарстана развратил четырех девочек

В Калуге педофила из Татарстана, развращавшего девочек, отправили в колонию

close
100%
Depositphotos

В Калуге жителя Республики Татарстан признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Правоохранители установили, что летом 2022 года 56-летний мужчина развратил четырех девочек в селе Ворсино Боровского района.

Суд приговорил педофила к девяти годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также мужчина обязан выплатить по 150 тыс. рублей компенсации морального вреда каждой из потерпевших.

Ранее в Москве иностранец-педофил изнасиловал шестерых детей и получил пожизненный срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами