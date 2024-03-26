На альпинистку напал як во время восхождения на Эверест

Альпинистка из Англии рассказала, что на нее напал як, когда она поднималась на Эверест, пишет Daily Star.

Как рассказала Эмма Кин, напавший як нанес ей травму ноги, оставив глубокую открытую рану. Из-за этого она несколько раз теряла сознание и приходила в чувства благодаря своим друзьям, которые оказывали ей помощь.

«Я услышала стук копыт, а потом острую колющую боль в спине и в верхней части моей ноги», — вспоминает женщина.

Керл Марш, который поднимался на гору вместе с британкой, имеет медицинское образование. Женщина считает, что в смогла оправиться после такой тяжелой травмы благодаря и его помощи тоже. Мужчина добавил, что Эмме пришлось наложить 10 швов на ногу.

Несмотря на пережитое, Кин уже собирается в очередной поход. Правда, на этот раз британка будет передвигаться на лошади.

Ранее в Китае туристы попали в больницу после нападения стаи диких обезьян.