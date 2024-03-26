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МЧС напомнило россиянам, как вести себя в случае давки

МЧС опубликовало кадры завершения поисковых работ в «Крокус Сити Холле»

МЧС России опубликовало кадры завершения поисковых работ в «Крокус Сити Холле». Видео было выложено в Telegram-канале ведомства.

«Прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции <...> Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», — сообщил представитель экстренных служб.

Спасатели добавили, что с территории концертного комплекса были вывезены более 900 кубических метров обрушившихся конструкций. В ликвидации последствий принимали участие кинологи из отряда «Центроспас», а также «Лидер».

Всего в разборе завалов и поиске тел погибших принимали участие более тысячи человек.

До этого спасатели МЧС закончили разбирать завалы на месте теракта в «Крокус Сити Холле».

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, случился пожар, уничтоживший здание.

Ранее в ФСБ сообщили, что заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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