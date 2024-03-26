Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» приехал в Москву полгода назад

Один из предполагаемых террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», Фаридуни Шамсидин приехал в Москву всего шесть месяцев назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД Таджикистана.

По словам источника, Шамсидин проживал в таджикистанском городе Гиссаре, где работал пекарем, пока не решил отправиться на заработки в Россию. Соседи рассказали, что ничего плохого за мужчиной не замечали, а жена его говорила, что супруг регулярно присылает ей деньги, заработанные в Москве.

До этого сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил под арест Алишера Касимова — восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл». По данным следствия, он сдал квартиру Шамсидину, которого считают главным из группы террористов, напавших на «Крокус». На суде Касимов заявил, что не знал квартиранта и не был осведомлен о его планах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Теракт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее в Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе».