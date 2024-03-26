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Во Франции школы получили сообщения с угрозами взрыва

BFMTV: школы на юге Франции получили сообщения с угрозами взрыва

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Школы департамента Буш-дю-Рон на юге Франции получили сообщения с угрозами взрыва. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что это уже третий департамент, в котором учебные заведения получают письма с угрозами взрыва. До этого по меньшей мере 11 лицеев департамента Вар на юге страны получили аналогичные угрозы по электронной почте, как и еще 16 учебных заведений в регионе Приморские Альпы.

По информации телеканала, письма с угрозами поступили через цифровую образовательную платформу. Полиция проверяет затронутые школы. В некоторых учебных заведениях из-за проверок не было занятий, доступ на их территорию был запрещен.

До этого во Франции учитель средней школы пострадала от рук учеников.

Поздним вечером две девочки подрались во дворе школы в Реймсе. Учительница попыталась разнять дерущихся, но пострадала от нападения группы учеников.

Ранее во Франции арестовали подростка, угрожавшего ножом директору школы.

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