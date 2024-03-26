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Российские врачи спасли женщину с гигантской опухолью на ягодице

В Твери врачи прооперировали женщину с 30-сантиметровой опухолью на ягодице

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Shutterstock

В Твери врачи Городской клинической больницы №6 прооперировали женщину с гигантской опухолью ягодичной области. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам врачей, образование достигало 30 сантиметров в диаметре: оно распространялось в брюшную полость, сдавливало органы. Также мешало пациентке сидеть и передвигаться.

Под наркозом медики удалили опухоль, образование оказалось доброкачественным. Через несколько дней после операции женщину выписали домой.

Ранее врачи ХМАО удалили женщине опухоль весом с пятилетнего ребенка.

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