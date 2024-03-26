Врач объяснила, чем чреваты веганство и сыроедение

Веганство, сыроедение и голодание чреваты дефицитом железа в организме, который впоследствии может привести к снижению иммунитета, падению работоспособности, а также проблемам для женской репродуктивной системы. Об этом в интервью Общественной службе новостей предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

«Некоторые отказывают себе даже в растительных продуктах, например, не едят бобовые в силу того, что кишечник на них реагирует неадекватно. Поэтому из-за недостаточного поступления продуктов как источников железа возникают проблемы, связанные с нарастающей железодефицитной анемией, которые могут потребовать и медицинского вмешательства», — сказала врач.

По ее словам, основные источники железа — это рыба, мясо, птица, молочные продукты, листовая зелень, бобовые, а также некоторые овощи и фрукты. О нехватке этого минерала говорит внешний вид человека — кожа, ногти и слизистые бледнеют, волосы становятся сухими. Кроме того, ухудшается самочувствие, добавила специалист.

До этого Британская диетическая ассоциация (BDA), объединяющая более 11 тысяч диетологов, предупредила о вреде пропагандируемых знаменитостями диет: рациона хищника, диеты на соках, сыроедения и отказа от углеводов.

Экстремальные диеты, предполагающие отказ от целых групп продуктов, могут увеличить риск дефицита питательных веществ. Последствия быстрой потери веса могут быть чрезвычайно серьезными и привести к расстройству пищевого поведения, отмечают эксперты.

Ранее диетолог объяснила, можно ли приобщать детей к веганству и сыроедению.