В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе»

В Таджикистане дом семьи Шамсиддина Фаридуни, которого обвиняют в теракте в «Крокусе» опечатали. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении уточнили, что дом находится в кишлаке Лойоби близ города Гиссара, в 50 километрах от Душанбе. У домовладения дежурят правоохранители. Соседи пояснили, что членов семьи Фаридуни увезли в таджикскую столицу «люди в форме».

До этого стало известно, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон взял под личный контроль проводимые на территории страны следственные действия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Накануне появилась информация о работе российских следователей в Таджикистане по делу о «Крокусе». Они допросили семьи четырех подозреваемых, которых привезли в Душанбе.

26 марта Басманный суд Москвы отправил под арест Алишера Касимова — восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным следствия, он сдал квартиру Шамсиддину Фаридуни — главному из группы террористов, напавших на концертный зал.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».