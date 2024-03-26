В Латвии предложили наказывать за домогательства после скандала со студентками

Глава министерства юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере предложила предусмотреть уголовную ответственность за сексуальные домогательства. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Сексуальные домогательства — это оскорбление человеческого достоинства. Это может быть и вербальное, и невербальное, и физическое сексуальное поведение, оно может осуществляться с использованием различных каналов общения, в том числе цифровых», — говорится в заявлении.

Этот вопрос обострился после того, как несколько студенток Латвийской музыкальной академии сообщили о сексуальных домогательствах со стороны нескольких преподавателей.

15 марта актер О Ен Су, известный по роли пенсионера в сериале «Игра в кальмара», получил восемь месяцев условного срока по делу о домогательствах.

Суд приговорил 80-летнего артиста к восьми месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Отмечается, что для судебной системы корейской республики характерны наказания, которые не предусматривают тюремное заключение в том случае, если обвиняемый не совершает правонарушений в определенный период. О Ен Су также обязали пройти программу для сексуальных преступников.

Ранее в Петербурге судимого за педофилию мужчину заподозрили в домогательствах в отношении детей.