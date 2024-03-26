«Не думаю что он знал о планах террористов»: брат фигуранта дела о теракте

Брат восьмого арестованного по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова заявил в беседе с RT, что мужчина не был в курсе планов террористов. Яхеиддин Касимов подчеркнул, что был шокирован известием о задержании брата.

«Последний раз мы общались примерно месяц назад. Не думаю, что он знал о планах. По глупости сдал квартиру, но не думаю, что знал их или был причастен», — отметил Яхеиддин Касимов.

Он добавил, что последние три-четыре года редко виделся с братом.

Басманный суд Москвы отправил Алишера Касимова под арест. По данным следствия, он сдал квартиру Шамсутдину Фаридуни — главному из группы террористов, напавших на «Крокус». На суде Касимов заявил, что не знал квартиранта и не был осведомлен о его планах.

32-летний уроженец Киргизии Касимов женат, воспитывает троих детей, владеет небольшим кафе в Красногорске. «Он простой человек, веривший всем. Всегда помогает людям», — сказала журналистам его мать. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее московские пожарные рассказали о своей работе в «Крокус Сити Холле».