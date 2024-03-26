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Учитель русского языка пытался выбраться из «Крокуса» по инструкции и пропал

Shot: учитель из Брянска пытался выбраться из «Крокуса» по инструкции и пропал

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Учитель русского языка и литературы из Брянска пытался выбраться во время теракта из «Крокус Сити Холла», действуя по инструкции от сотрудников концертного зала, и пропал. Об этом заявила мать 30-летнего учителя, слова которой передает Telegram-канал Shot.

По ее словам, ее сын переехал в Зеленоград менее года назад. Она отметила, что концерт группы «Пикник» должен был стать для него первым большим мероприятием.

Она рассказала, что мужчина пошел на концерт вместе с другом. Он сделал несколько фото из здания «Крокуса» и отправил их матери, после чего пошел в зал.

Женщина заявила, что ее сын вместе с другом, услышав звуки выстрелов, действовали по инструкции сотрудников концертного зада и выбирались вдоль стены. По ее словам, другу удалось выбраться из «Крокуса», а ее сыну — нет. Пока она не смогла его найти ни в каких списках.

Днем 26 марта сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» при аренде съемной квартиры на «Авито» подозрений не вызывали.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал якобы «долгое молчание» президента России Владимира Путина после теракта в «Крокус Сити Холле». По словам Лукашенко, они с российским коллегой «сутки не спали», организовывая взаимодействие.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Террористы покинули здание и поспешили уехать на автомобиле.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что правоохранительные органы располагают многими свидетельствами причастности Украины к теракту в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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