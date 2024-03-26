Московские пожарные рассказали о своей работе в «Крокус Сити Холле»

Сотрудники МЧС, тушившие пожар и занимавшиеся поиском людей в «Крокус Сити Холле», были заблокированы на четвертом этаже через час после начала тушения, рассказал заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны Андрей Иванов.

«Сотрудники были отрезаны при эвакуации. По техническим этажам они вышли на противоположную сторону», — сказал он.

Иванов добавил, что таким образом они смогли выйти наружу и начать локализацию огня.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек.