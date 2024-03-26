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В России после теракта в «Крокусе» рассказали, как защитить торговые объекты

Депутат Выборный: в торговых зданиях важно улучшить системы пожаротушения

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Sergey Petrov/Global Look Press

В России после теракта в «Крокус Сити Холле» необходимо оценить, насколько существующие противопожарные нормативы соответствуют строящимся сегодня торговым объектам и концертным залам. Об этом «Парламентской газете» рассказал зампред Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

По его словам, в связи с трагедией может быть пересмотрен ряд действующих законов, федеральных правил и ведомственных норм. Кроме того, важно усовершенствовать системы автоматического пожаротушения, добавил депутат.

«Если лет двадцать назад такие здания, как «Крокус Сити Холл», были единичными объектами, то сейчас таких уникальных строений немало, и надо думать об их защите», — подчеркнул Выборный.

Первый зампред Комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов, в свою очередь, призвал устраивать регулярные проверки на объектах повышенной опасности, а также улучшить их охрану. Для этих целей необходимо внести скорректировать мораторий на проверки бизнеса, считает он.

«Соответствующее постановление Правительства регулярно корректируется, и сегодня есть необходимость выводить из-под моратория большие торговые центры, гостиницы, концертные залы. Мы неоднократно говорили об этом в Совете Федерации, думаю, и кабмин придет к этому пониманию», — сказал Абрамов.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов до этого заявил, что масштаб теракта в «Крокусе» значительно превышает уровень безопасности, предусмотренный законодательством для подобных объектов. На совещании с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что хотя полная оценка еще предстоит, уже сейчас ясно, что теракт имел колоссальные масштабы, несоизмеримые с требованиями безопасности для таких учреждений.

Ранее Путин рассказал, на что рассчитывали те, кто устроил теракт в «Крокусе».

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